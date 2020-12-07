В Раду внесли законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса

Так, инициаторами законопроекта выступили народные депутаты из партии "Слуга народа".

Сейчас на сайте ВР текст документа отсутствует. По словам нардепа из партии "Голос" Ярослава Железняка, голосоватимуть за законопроект за основу и в целом будут на следующей неделе.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об "особом статусе", скорее всего, будет продлен на год, до конца 2021 года.