Корниенко объяснил, почему Раде снова предлагают продлить "особый статус" Донбасса

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса к 31 декабря 2021 года внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. Так, законопроект может быть проголосован на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".