Корниенко объяснил, почему Раде снова предлагают продлить "особый статус" Донбасса

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса к 31 декабря 2021 года внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. Так, законопроект может быть проголосован на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект № 4467, который должен продолжить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Проголосовать за него могут уже на следующей пленарной неделе. Законопроект подписали 54 нардепа. В частности, председатель партии Александр Корниенко, руководитель парламентской фракции Давид Арахамия, председатели комитетов ВР и члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Александр Мережко, Андрей Костин и Галина Третьякова", - говорится в сообщении.

По словам Александра Корниенко, это решение нужно, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

"Закон о так называемом особом статусе, который на самом деле является законом об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, регулярно продлевается еще с 2014 года. Это - следствие системного подхода, который был избран в переговорном процессе еще тогда и в рамках которого мы действуем сейчас", - пояснил он.

Добавляется, что в этом году ситуация на Донбассе принципиально изменилась. Президент Владимир Зеленский и его команда смогли перезагрузить переговорный процесс и договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля. Несмотря на то, что он не является абсолютным, режим тишины позволяет сохранять жизнь наших военных.

"Власти также сделали ряд позитивных шагов для гражданских жителей. Восстановлено мост у Станицы Луганской, проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые пункты пропуска в Луганской области. Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан из оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Верховную Раду в понедельник внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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