Украинские защитники уничтожили две базы оккупантов на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера, 24 августа, в Херсонской области украинские военные уничтожили две вражеские базы. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
Склады оккупантов были уничтожены в Токмаке Запорожской области и Чаплинцы на Херсонщине.
В населенном пункте Ровеньки, Луганщина, произошло попадание в базу россиян, а в Каховском районе и Чаплинке базы были уничтожены.
Также рф понесла потери в Бериславском районе Херсонщины, информация пока уточняется.
Напомним
Украинские защитники уничтожили на восточном направлении российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".