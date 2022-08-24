Украинские защитники уничтожили две базы оккупантов на Херсонщине

Детали

Склады оккупантов были уничтожены в Токмаке Запорожской области и Чаплинцы на Херсонщине.

В населенном пункте Ровеньки, Луганщина, произошло попадание в базу россиян, а в Каховском районе и Чаплинке базы были уничтожены.

Также рф понесла потери в Бериславском районе Херсонщины, информация пока уточняется.

Напомним

Украинские защитники уничтожили на восточном направлении российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".