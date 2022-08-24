Українські захисники знищили ще один російський "Алігатор"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські захисники сьогодні знищили на східному напрямку російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.
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"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
Українські захисники знищили за 23 серпня п'ять ворожих дронів та вертоліт.