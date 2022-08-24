Украинские защитники уничтожили еще один российский "Аллигатор"

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"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

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Украинские защитники уничтожили за 23 августа пять вражеских дронов и вертолет.