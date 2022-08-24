Украинские защитники уничтожили еще один российский "Аллигатор"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские защитники сегодня уничтожили на восточном направлении российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Воздушных Силах ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Украинские защитники уничтожили за 23 августа пять вражеских дронов и вертолет.