Українські захисники знищили за день п'ять ворожих дронів та вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. 23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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"Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ! Слава Україні! Разом – до перемоги!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українські захисники знищили на сході України ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".