Українські захисники знищили за день п'ять ворожих дронів та вертоліт

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"Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ! Слава Україні! Разом – до перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Українські захисники знищили на сході України ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".