Українські воїни знищили ще один рашистський Ка-52 "Алігатор" на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські захисники сьогодні знищили на сході України ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор", повідомили в Угрупованні Об'єднаних сил, пише УНН.
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"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52", - повідомили в угрупованні ОС.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,55 тис. осіб, 1921 танка та сотень одиниць військової техніки.