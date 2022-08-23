Українські воїни знищили ще один рашистський Ка-52 "Алігатор" на сході

Цитата

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52", - повідомили в угрупованні ОС.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,55 тис. осіб, 1921 танка та сотень одиниць військової техніки.