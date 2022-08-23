Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45 550 окупантів та ще два ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,55 тис. осіб, 1921 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1921 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8),
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- артилерійських систем – 1033 (+1),
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- РСЗВ - 266 (+0),
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- засобів ППО - 146 (+1),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 198 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),
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- крилатих ракет - 196 (+2),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1),
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- спеціальної техніки - 99 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
У районі Луганщини минулої доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків.