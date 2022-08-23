Луганщина: відбито наступи ворога із чотирьох напрямків - голова ОВА

Цитата

"За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії", - зазначив Гайдай у Telegram.

Деталі

За словаи голови ОВА, також уночі ворог неодноразово застосовував авіацію.

"Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити", - повідомив Гайдай.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію.