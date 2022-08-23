Луганщина: відбито наступи ворога із чотирьох напрямків - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Упродовж доби у районі Луганщини відбито ворожі наступи із чотирьох напрямків. Про це у зведенні за добу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
"За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії", - зазначив Гайдай у Telegram.
Деталі
За словаи голови ОВА, також уночі ворог неодноразово застосовував авіацію.
"Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити", - повідомив Гайдай.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію.