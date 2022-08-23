Луганская область: отражено наступление врага с четырех направлений - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение суток в районе Луганской области отражено вражеское наступление с четырех направлений. Об этом в сводке за сутки сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Цитата
"За минувшую ночь россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных 14 ракет, совершили семь обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии", - отметил Гайдай в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, также ночью враг неоднократно применял авиацию.
"В течение суток отражено наступление врага с четырех направлений – повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить", - сообщил Гайдай.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-нибудь территорию.