Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 45 550 оккупантов и еще два вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,55 тыс. человек, 1921 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 45 550 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1921 (+2),
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- боевых бронированных машин ‒ 4238 (+8),
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- артиллерийских систем – 1033 (+1),
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- РСЗО – 266 (+0),
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- средств ПВО - 146 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 198 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),
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- крылатых ракет – 196 (+2),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1),
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- специальной техники – 99 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
В районе Луганской области за прошедшие сутки отражены наступления врага по четырем направлениям.