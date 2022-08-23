Украинские воины уничтожили еще один рашистский Ка-52 "Аллигатор" на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинские защитники сегодня уничтожили на востоке Украины вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Группировке Объединенных сил, пишет УНН.
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"В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет К-52", - сообщили в группировке ОС.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,55 тыс. человек, 1921 танка и сотен единиц военной техники.