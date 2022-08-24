Украинские защитники уничтожили за день пять вражеских дронов и вертолет

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"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск! Слава Украине! Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские защитники уничтожили на востоке Украины вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".