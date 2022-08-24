Украинские защитники уничтожили за день пять вражеских дронов и вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. 23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
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"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск! Слава Украине! Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские защитники уничтожили на востоке Украины вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".