Українські захисники знищили дві бази окупантів на Херсонщині

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Склади окупантів були знищені у Токмаку Запорізької області та Чаплинці на Херсонщині.

В населеному пункті Ровеньки, Луганщина, відбулось влучання в базу росіян, а у Каховському районі та Чаплинці бази були знищені.

Також рф зазнала втрат у Бериславському районі Херсонщини, інформація наразі уточнюється.

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