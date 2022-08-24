Українські захисники знищили дві бази окупантів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчора, 24 серпня, на Херсонщині українські військові знищили дві ворожі бази. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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Склади окупантів були знищені у Токмаку Запорізької області та Чаплинці на Херсонщині.
В населеному пункті Ровеньки, Луганщина, відбулось влучання в базу росіян, а у Каховському районі та Чаплинці бази були знищені.
Також рф зазнала втрат у Бериславському районі Херсонщини, інформація наразі уточнюється.
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