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Украинские войска за неделю освободили 1,5 кв. км на юге - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км на юге. Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН

Детали

По ее словам, украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но «уже кое-где прорвана первая линия обороны» россиян и «наши войска движутся дальше».

«Есть продвижение, определённые успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождено», - сказала заместитель министра.

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