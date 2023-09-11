Украинские войска за неделю освободили 1,5 кв. км на юге - Маляр

Детали

По ее словам, украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но «уже кое-где прорвана первая линия обороны» россиян и «наши войска движутся дальше».

«Есть продвижение, определённые успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождено», - сказала заместитель министра.

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