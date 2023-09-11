Українські війська за тиждень звільнили 1,5 кв. км на півдні - Маляр

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За її словами, українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але «вже подекуди прорвана перша лінія оборони» росіян і «наші війська рухаються далі».

«Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено», - сказала заступниця міністра.

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