Українські війська за тиждень звільнили 1,5 кв. км на півдні - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км на півдні. Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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За її словами, українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але «вже подекуди прорвана перша лінія оборони» росіян і «наші війська рухаються далі».
«Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено», - сказала заступниця міністра.
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