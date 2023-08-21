Украинские удары по тылам ухудшают моральное состояние армии рф - ISW

Детали

Аналитики ISW отмечают, что российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с падением морального духа после украинских ударов по тылам. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди российских подразделений на передовой, если одно подразделение под давлением сломается, что может распространить панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.

Разбитое российское передовое подразделение угрожало бы целостности других фронтовых оборонительных сооружений, и такой прорыв российского фронта создал бы уязвимость, которой могли бы воспользоваться украинские силы. Российским силам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации или быстрой замены сломанного подразделения, как ранее оценивало ISW, что делает обязательным сохранение морального духа в подразделениях на передовой.

Вопросы морального духа, связанные с обороной россии от украинских контрнаступательных операций, актуальны лишь в том случае, если украинские силы смогут деградировать моральный дух рф до предела слома и воспользоваться этим; эти вопросы морали не будут иметь значения, если российские силы не сломаются под этим давлением. Невозможно предсказать, когда, когда или где российское подразделение может прорваться под длительным давлением, но украинские силы устанавливают условия, чтобы увеличить вероятность такого развития событий.

Дополнение

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач. По его информации, за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153). Уничтожено 27 единиц военной техники противника.

В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.