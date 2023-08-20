Таврійський напрямок: за добу ворог 626 обстріляв позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За добу ворог здійснив 626 обстрілів і наніс 15 авіаударів по українським позиціям напрямку. Втрати окупантів за добу пораненими та полоненими склали 232 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, впродовж минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 1248 вогневих завдань", - повідомив бригадний генерал.
Деталі
За його інформацією, за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153). Знищено 27 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.
Доповнення
Авіація сил оборони України впродовж минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 1 удар – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб.