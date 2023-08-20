Таврическое направление: за сутки враг 626 обстрелял позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За сутки враг совершил 626 обстрелов и нанес 15 авиаударов по украинским позициям направления. Потери оккупантов за сутки ранеными и пленными составили 232 человека. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
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"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач", - сообщил бригадный генерал.
Детали
По его информации, за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153). Уничтожено 27 единиц военной техники противника.
В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.
Дополнение
Авиация сил обороны Украины в течение прошедших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 1 удар – по зенитно-ракетному комплексу врага. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.