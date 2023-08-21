Українські удари по тилах погіршують моральний стан армії рф - ISW

Деталі

Аналітики ISW зазначають, що російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з падінням морального духу після українських ударів по тилах. Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися та поширитися серед російських підрозділів на передовій, якщо один підрозділ під тиском зламається, що може поширити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил.

Розбитий російський фронтовий підрозділ загрожував би цілісності інших фронтових оборонних споруд, і такий прорив російського фронту створив би вразливість, якою могли б скористатися українські сили. Російським силам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації або швидкої заміни зламаного підрозділу, як раніше оцінювало ISW, що робить обов’язковим збереження морального духу в підрозділах на передовій.

Питання морального духу, пов’язані з обороною росії від українських контрнаступальних операцій, актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть деградувати моральний дух рф до межі зламу та скористатися цим; ці питання моралі не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском. Неможливо передбачити, коли, коли чи де російський підрозділ може прорватися під тривалим тиском, але українські сили встановлюють умови, щоб збільшити ймовірність такого розвитку подій.

Доповнення

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 1248 вогневих завдань. За його інформацією, за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153). Знищено 27 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.





