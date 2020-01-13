Украинские традиции завоевывают мир: сетью распространяется новый мем "Трамп водит Маланку"

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Киев  •  УНН

 • 64100 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января, в Украине отмечают Щедрый вечер. В этот день, по традиции, принято переодеваться в фольклорных животных и водить Маланку. Однако пользователи сети Интернет сделали интересное открытие, что Маланку водят не только украинцы. УНН собрал интересные варианты.

Так, в Украине на праздник Маланки молодежь всю ночь щедрует, ходит с "козой", водит переодетого в Маланку парня.

Однако, как оказалось, "поклонником" Маланки является и президент США Дональд Трамп. Шутка заключается в том, что супругу президента зовут Мелания, и сегодня это оказалось как нельзя кстати.

Пользователи публикуют фото пары и делают соответствующие сообщения: "Наша Маланка не самая ходит - Наша Маланку целый Трамп водит ...", а также "Хорошая христианская традиция. В канун Василия водить по улице Маланку!", "Трамп водит Маланку. А ты?" или "Президент США Дональд Трамп водит Маланку лучше всех в мире".

Напомним, накануне Нового года по старому стилю, в Украине встречают Щедрый вечер. А по христианскому календарю сегодня день преподобной Мелании. В народной традиции эти два праздника объединились, и празднуют Щедрый вечер, или же праздник Маланки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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