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Українські традиції завойовують світ: мережею шириться новий мем “Трамп водить Маланку”

Київ • УНН

 • 64113 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня, в Україні відзначають Щедрий вечір. У цей день, за традицією, прийнято перевдягатись у фольклорних тварин та водити Маланку. Однак користувачі мережі Інтернет зробили цікаве відкриття, що Маланку водять не тільки українці. УНН зібрав найцікавіші варіанти.

Так, в Україні на свято Маланки молодь усю ніч щедрує, ходить із “козою”, водить переодягненого на Маланку парубка.

Однак, як виявилось, “прихильником” Маланки є і президент США Дональд Трамп. Жарт полягає у том, що дружину президента звуть Меланія, і сьогодні це виявилось як ніколи доречно.

Користувачі публікують фото пари та роблять відповідні дописи: “Наша Маланка не сама ходить — Нашу Маланку цілий Трамп водить...”, а також “Гарна християнська традиція. В переддень Василя водити по вулиці Маланку!”, “Трамп водить Маланку. А ти?” чи “Президент США Дональд Трамп водить Маланку краще за всіх у світі”.


 

Нагадаємо, напередодні Нового року за старим стилем, в Україні зустрічають Щедрий вечір. А за християнським календарем сьогодні день преподобної Меланії. У народній традиції ці два свята об’єдналися, тож святкують Щедрий вечір, або ж свято Маланки.

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