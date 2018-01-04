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Украинские порты нарастили перевалку импортных грузов на 29%

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В течение января — декабря прошлого года морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что почти на 1% больше показателей 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Администрацией морских портов Украины (АМПУ), передает УНН.

Украинские порты нарастили перевалку импортных грузов на 29%

“В 2017 году грузооборот в морских портах Украины в течение всего периода демонстрировал положительную динамику. За 12 месяцев прошлого года морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% или на 1,2 млн тонн больше, чем в 2016 году”, — говорится в сообщении АМПУ.

В частности, объем перевалки импортных грузов в 2017 году вырос на 29,1% по сравнению с 2016 годом — до 20,6 млн тонн, в то время экспортных — снизился на 1,4% и составил 98,8 млн тонн.

Больше всего грузов обработали:

  • порт Южный — 41,889 млн тонн, увеличив перевалку на 6,6% по сравнению с 2016 годом;
  • порт Одесса — 24,12 млн тонн;
  • Николаев — 23,533 млн тонн;
  • Черноморск — 17,633 млн тонн.

В структуре импорта наибольший прирост — в 6 раз — пришелся на химические и минеральные удобрения — с 20,7 млн тонн в 2016 году до 123,6 млн тонн в 2017 году. Высокий прирост грузооборота показывает и уголь: объем перевалки увеличился на 64,2% по сравнению с 2016 годом и составил 6,1 млн тонн.

В перевалке экспортных грузов значительную долю занимает зерно — почти 38 млн тонн и продукция металлургии — 33 млн тонн. При этом обработка экспорта растительных масел увеличилась до 5,2 млн тонн (прирост на 19,5% по сравнению с 2016 годом).

Выросли также и объемы обработки транзитных грузов на 14% до 11,778 млн тонн, а контейнерная перевалка выросла на 23,3% до 35,201 TEU.

Напомним, Кабмин одобрил финансовый план АМПУ 2018 год.

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