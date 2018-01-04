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Українські порти наростили перевалку імпортних вантажів на 29%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом січня — грудня минулого року морські порти України обробили 132,9 млн тонн вантажів, що на майже 1% більше показників 2016 року. Про це свідчать дані, оприлюднені Адміністрацією морських портів України (АМПУ), передає УНН.

Українські порти наростили перевалку імпортних вантажів на 29%

“У 2017 році вантажообіг у морських портах України протягом усього періоду демонстрував позитивну динаміку. За 12 місяців минулого року морські порти України обробили 132,9 млн тонн вантажів, що на 0,9% або на 1,2 млн тонн більше, ніж у 2016 році”, — йдеться у повідомленні АМПУ.

Зокрема, обсяг перевалки імпортних вантажів у 2017 році виріс на 29,1% у порівнянні з 2016 роком − до 20,6 млн тонн, водночас експортних − знизився на 1,4% і склав 98,8 млн тонн.

Найбільше вантажів обробили:

  • порт Южний − 41,889 млн тонн, збільшивши перевалку на 6,6% у порівнянні з 2016 роком;
  • порт Одеса − 24,12 млн тонн;
  • Миколаїв − 23,533 млн тонн;
  • Чорноморськ − 17,633 млн тонн.

У структурі імпорту найбільший приріст − у 6 разів − прийшовся на хімічні та мінеральні добрива − з 20,7 млн тонн в 2016 році до 123,6 млн тонн в 2017. Високий приріст вантажообігу показує і вугілля: обсяг перевалки збільшився на 64,2%, порівняно з 2016 роком і склав 6,1 млн тонн.

У перевалці експортних вантажів значну частку посідає зерно − майже 38 млн тонн і продукція металургії − 33 млн тонн. При цьому обробка експорту рослинних олій збільшилась до 5,2 млн тонн (приріст на 19,5% в порівнянні з 2016 роком).

Зросли також і обсяги обробки транзитних вантажів на 14% до 11,778 млн тонн, а контейнерна перевалка зросла на 23,3% до 35,201 TEU.

Нагадаємо, Кабмін схвалив фінансовий план АМПУ на 2018 рік.

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