Уряд схвалив фінплан Адміністрації морських портів України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабмін схвалив фінансовий план Адміністрації морських портів України (АМПУ) на 2018 рік. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
Рішення було прийнято одноголосно.
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Фінплан передбачає капітальне будівництво в низці портів, реконструкцію причалів, днопоглиблення, закупівлю нового флоту.
Нагадаємо, ЄБРР профінансує розробку проектів концесії двох українських портів.