Урядовий комітет затвердив фінплани ОПЗ та "Центренерго" на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чистий дохід Одеського припортового заводу у 2018 році має скласти 3,4 млрд гривень, це на 28% більше, ніж у минулому році. Натомість чистий дохід для “Центренерго” має збільшитися на 22% і скласти 16,6 млрд гривень. Відповідні показники фінпланів затверджені урядовим комітетом, передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду державного майна.
Собівартість реалізованої продукції “Центренерго” запланована на рівні 15,7 млрд грн, що на 21% більше, ніж у 2017 році.
Збільшення планується в основному за рахунок зростання витрат на паливо. Також передбачається і збільшення адмінвитрат на 8% за рахунок підвищення оплати праці. На підприємстві також створять резервний фонд на заборгованість за електроенергію у розмірі 126 млн гривень.
Як зазначив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, фінплан “Центренерго” є збалансованим та забезпечує отримання чистого прибутку у розмірі 177 мільйонів гривень, що на 53% більше за 2017 рік.
Валовий прибуток Одеського припортового заводу у 2018 році збільшиться на 30% та складе 447 мільйонів, собівартість продукції підвищиться на 27%, адмінвитрати зростуть на 8% і складуть 125 мільйонів. Чистий прибуток ОПЗ в 2018 році має скласти 174 мільйони, що на 167 мільйонів більше, ніж у 2017 році.
Фінплан ОПЗ підготовлений з урахуванням можливих ефективних шляхів виходу підприємства з кризової економічної ситуації.
Нагадаємо, навесні 2018 року має відбутися продаж Одеського припортового заводу і “Центренерго”.