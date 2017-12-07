Урядовий комітет затвердив фінплани ОПЗ та "Центренерго" на 2018 рік

Собівартість реалізованої продукції “Центренерго” запланована на рівні 15,7 млрд грн, що на 21% більше, ніж у 2017 році.

Збільшення планується в основному за рахунок зростання витрат на паливо. Також передбачається і збільшення адмінвитрат на 8% за рахунок підвищення оплати праці. На підприємстві також створять резервний фонд на заборгованість за електроенергію у розмірі 126 млн гривень.

Як зазначив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, фінплан “Центренерго” є збалансованим та забезпечує отримання чистого прибутку у розмірі 177 мільйонів гривень, що на 53% більше за 2017 рік.

Валовий прибуток Одеського припортового заводу у 2018 році збільшиться на 30% та складе 447 мільйонів, собівартість продукції підвищиться на 27%, адмінвитрати зростуть на 8% і складуть 125 мільйонів. Чистий прибуток ОПЗ в 2018 році має скласти 174 мільйони, що на 167 мільйонів більше, ніж у 2017 році.

Фінплан ОПЗ підготовлений з урахуванням можливих ефективних шляхів виходу підприємства з кризової економічної ситуації.

Нагадаємо, навесні 2018 року має відбутися продаж Одеського припортового заводу і “Центренерго”.