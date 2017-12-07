Правительственный комитет утвердил финплан ОПЗ и "Центрэнерго" на 2018

Себестоимость реализованной продукции "Центрэнерго" запланирована на уровне 15,7 млрд грн, что на 21% больше, чем в 2017 году.

Увеличение планируется в основном за счет роста расходов на топливо. Также предполагается и увеличение админрасходов на 8% за счет повышения оплаты труда. На предприятии также создадут резервный фонд на задолженность за электроэнергию в размере 126 млн гривен.

Как отметил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров, финплан "Центрэнерго" является сбалансированным и обеспечивает получение чистой прибыли в размере 177 млн гривен, что на 53% больше 2017 год.

Валовая прибыль Одесского припортового завода в 2018 году увеличится на 30% и составит 447 млн грн, себестоимость продукции повысится на 27%, админрасходы вырастут на 8% и составят 125 млн грн. Чистая прибыль ОПЗ в 2018 году должен составить 174 миллиона грн, что на 167 млн грн больше, чем в 2017 году.

Финплан ОПЗ подготовлен с учетом возможных эффективных путей выхода предприятия из кризисной экономической ситуации.

Напомним, весной 2018 должна состояться продажа Одесского припортового завода и "Центрэнерго".