Правительство одобрило финплан Администрации морских портов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабмин одобрил финансовый план Администрации морских портов Украины (АМПУ) на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
Решение было принято единогласно.
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Финплан предусматривает капитальное строительство в ряде портов, реконструкцию причалов, дноуглубление, закупку нового флота.
Напомним, ЕБРР профинансирует разработку проектов концессии двух украинских портов.