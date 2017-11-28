ЄБРР профінансує розробку проектів концесії двох українських портів

Зазначається, що ЄБРР зобов'язується покрити витрати на технічну допомогу в організації зазначених концесійних проектів, а також на підготовку справедливих і прозорих конкурсів для залучення приватних інвесторів до передачі в концесію двох державних стивідорних компаній.

Керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс прогнозує, що розробка ТЕО і конкурсної документації на високому професійному рівні спільно з провідними міжнародними фінансовими організаціями стане запорукою прозорості конкурсу та економічної обґрунтованості концесії державних стивідорів. Він переконаний, що успішна реалізація пілотних для галузі проектів створить основу для довгострокового інвестування в розвиток портів на зрозумілих і взаємовигідних умовах як для бізнесу, так і для держави.

За попередніми розрахунками, передача двох державних стивідорів у концесію сприятиме збільшенню вантажопотоку щонайменше на 5,5 млн тонн і залученню інвестицій в обсязі до 140 млн дол США.

Раніше, у червні 2017 року Мінінфраструктури затвердило плани підготовки і реалізації пілотних проектів з передачі в концесію державного майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", ДП "Херсонський морський торговельний порт", залізнично-поромного комплексу ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" і майна ДП "Адміністрація морських портів України".

Нагадаємо, ЄБРР очікує, що зростання економіки України у 2018 році сягне 3%.