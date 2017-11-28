ЕБРР профинансирует разработку проектов концессии двух украинских портов

Отмечается, что ЕБРР обязуется покрыть расходы на техническую помощь в организации указанных концессионных проектов, а также на подготовку справедливых и прозрачных конкурсов для привлечения частных инвесторов к передаче в концессию двух государственных стивидорных компаний.

Руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс прогнозирует, что разработка ТЭО и конкурсной документации на высоком профессиональном уровне совместно с ведущими международными финансовыми организациями станет залогом прозрачности конкурса и экономической обоснованности концессии государственных стивидоров. Он убежден, что успешная реализация пилотных для отрасли проектов создаст основу для долгосрочного инвестирования в развитие портов на понятных и взаимовыгодных условиях как для бизнеса, так и для государства.

По предварительным расчетам, передача двух государственных стивидоров в концессию будет способствовать увеличению грузопотока минимум на 5,5 млн тонн и привлечению инвестиций в объеме до 140 млн долл США.

Ранее, в июне 2017 года Мининфраструктуры утвердило планы подготовки и реализации пилотных проектов по передаче в концессию государственного имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", ГП "Херсонский морской торговый порт", железнодорожно-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины".

Напомним, ЕБРР ожидает, что рост экономики Украины в 2018 году составит 3%.