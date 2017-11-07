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ЄБРР очікує зростання економіки України у 2018-му на рівні 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз по зростанню економіки України в 2017 році на рівні 2%, а в 2018 році очікує зростання на рівні 3%. Про це йдеться в поширеній у вівторок доповіді банку про регіональні економічні перспективи, що охоплює становище в 37 державах з ринками, що формуються, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Серед факторів, що роблять позитивний вплив на динаміку ВВП України, експерти ЄБРР відзначають зростання споживання і реальної заробітної плати. Аналітики банку також вказують на успішний випуск суверенних 15-річних єврооблігацій України в вересні 2017 року на 3 млрд дол.

При цьому процентні ставки і споживча інфляція в регіоні все ще залишаються високими.

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"Банківська система стабілізувалася, але приріст кредитування економіки залишається слабким на фоні високих процентних ставок. Споживча інфляція сповільнилася, але залишається високою (16,4% в річному вираженні в вересні)", - йдеться в документі.

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