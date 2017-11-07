ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9544 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70618 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135944 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109579 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111782 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109407 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101896 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106250 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102951 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148682 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3%

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3%

Киев  •  УНН

 • 10641 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, а в 2018 году ожидает рост на уровне 3%. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе банка о региональных экономических перспективах, что охватывает положение в 37 государствах с формирующимися рынками, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на динамику ВВП Украины, эксперты ЕБРР отмечают рост потребления и заработной платы. Аналитики банка также указывают на успешный выпуск суверенных 15-летних еврооблигаций Украины в сентябре 2017 года на 3 млрд долл.

При этом процентные ставки и потребительская инфляция в регионе все еще остаются высокими.

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"Банковская система стабилизировалась, но прирост кредитования экономики остается слабым на фоне высоких процентных ставок. Потребительская инфляция замедлилась, но остается высокой (16,4% в годовом выражении в сентябре)", - говорится в документе.

Украинские Национальные Новости

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