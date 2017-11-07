ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3%

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на динамику ВВП Украины, эксперты ЕБРР отмечают рост потребления и заработной платы. Аналитики банка также указывают на успешный выпуск суверенных 15-летних еврооблигаций Украины в сентябре 2017 года на 3 млрд долл.

При этом процентные ставки и потребительская инфляция в регионе все еще остаются высокими.

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"Банковская система стабилизировалась, но прирост кредитования экономики остается слабым на фоне высоких процентных ставок. Потребительская инфляция замедлилась, но остается высокой (16,4% в годовом выражении в сентябре)", - говорится в документе.