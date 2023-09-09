Украинские дроны-камикадзе присоединились к "выборам" в Запорожье. СБУ осуществила атаку на штаб оккупантов

Детали

Во время фейковых выборов, которые россия проводит на временно оккупированных территориях Украины, украинские дроны-камикадзе атаковали штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района. В штабе хранились избирательные бюллетени и документы.

Атака привела к взрыву и пожару. Как стало известно УНН, атаку осуществила Служба безопасности Украины.

Известно, что после взрывов оккупанты занервничали — оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

“Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборационистам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами”, - сообщили УНН источники в СБУ.

Напомним

Ранее сообщалось, что на территории оккупированной Запорожской области в Пологах был уничтожен штаб российской партии “единая россия”, в момент когда партийщики подделывали голоса для псевдовыборов.