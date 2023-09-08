"Пекельні псевдовибори": в окупованих Пологах знищено штаб “єдінай расії”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На території окупованої Запорізької області у Пологах було знищено штаб російської партії “єдіная расія”, в момент коли партійники підробляли голоси для псевдовиборів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“Штаб єдінай расії у Пологах - всьо! Подейкують, що ураження він зазнав акурат тоді, коли результати там "малювали" партійники з пензи. Окупанти такі недолугі, що ніяк не зрозуміють: свій вибір наші люди давно зробили”, - написав Федоров.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що потужні вибухи пролунали у районі Веселого під Мелітополем у Запорізькій області.