"Пекельні псевдовибори": в окупованих Пологах знищено штаб “єдінай расії”

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“Штаб єдінай расії у Пологах - всьо! Подейкують, що ураження він зазнав акурат тоді, коли результати там "малювали" партійники з пензи. Окупанти такі недолугі, що ніяк не зрозуміють: свій вибір наші люди давно зробили”, - написав Федоров.

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Раніше повідомлялось, що потужні вибухи пролунали у районі Веселого під Мелітополем у Запорізькій області.