"Адские псевдовыборы": в оккупированных Пологах уничтожен штаб "единой россии"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. На территории оккупированной Запорожской области в Пологах был уничтожен штаб российской партии “единая россия”, в момент когда партийщики подделывали голоса для псевдовыборов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“Штаб единой расии в Пологах - все! Поговаривают, что поражение он потерпел аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы. Оккупанты такие непутевые, что никак не поймут: свой выбор наши люди давно сделали”, - написал Федоров.
Напомним
Ранее сообщалось, что мощные взрывы прогремели в районе Веселого под Мелитополем в Запорожской области.