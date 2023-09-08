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15:57 • 6933 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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"Адские псевдовыборы": в оккупированных Пологах уничтожен штаб "единой россии"

Киев • УНН

 • 433982 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На территории оккупированной Запорожской области в Пологах был уничтожен штаб российской партии “единая россия”, в момент когда партийщики подделывали голоса для псевдовыборов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

“Штаб единой расии в Пологах - все! Поговаривают, что поражение он потерпел аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы. Оккупанты такие непутевые, что никак не поймут: свой выбор наши люди давно сделали”, - написал Федоров.

Напомним

Ранее сообщалось, что мощные взрывы прогремели в районе Веселого под Мелитополем в Запорожской области.

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