Українські дрони-камікадзе долучились до "виборів" на Запоріжжі. СБУ здійснила атаку на штаб окупантів

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Під час фейкових виборів, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, українські дрони-камікадзе атакували штаб окупантів у селі Скельки Василівського району. У штабі зберігалися виборчі бюлетені та документи.

Атака призвела до вибуху та пожежі. Як стало відомо УНН, атаку здійснила Служба безпеки України.

Відомо, що після вибухів окупанти занервували — оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

“Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами”, - повідомили УНН джерела в СБУ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на території окупованої Запорізької області у Пологах було знищено штаб російської партії “єдіная расія”, в момент коли партійники підробляли голоси для псевдовиборів.