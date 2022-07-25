Украинские десантники "Иглой" сбили российский вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украинские десантники с ПЗРК "Игла" сбили российский боевой вертолет Ка-52. Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, передает УНН.
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"Сичеславские десантники точным выстрелом с ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка–52", - говорится в сообщении.
Детали
Ка-52 – новейшая единица российской боевой авиации, которую выпускают с 2008 года. Она имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Вертолет стоит более 16 млн долларов США.
Дополнение
14 июля подразделение противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сбило российский штурмовик Су-25 "Грач".
Ранее сообщали, что срочник Национальной гвардии Украины, которому 19 лет, сбил с ПЗРК "Игла" шесть вражеских самолетов СУ-25.