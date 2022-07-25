Українські десантники "Іглою" збили російський вертоліт Ка-52

Цитата

"Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка–52", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ка-52 – новітня одиниця російської бойової авіації, яку випускають з 2008 року. Вона має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вертоліт коштує понад 16 млн доларів США.

Доповнення

14 липня підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 “Грач”.

Раніше повідомляли, що строковик Національної гвардії України, якому 19 років, збив з ПЗРК "Ігла" шість ворожих літаків СУ-25.