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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські десантники "Іглою" збили російський вертоліт Ка-52

Українські десантники "Іглою" збили російський вертоліт Ка-52

Київ • УНН

 • 219549 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Українські десантники з ПЗРК "Ігла" збили російський бойовий вертоліт Ка-52. Про це повідомляє 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, передає УНН.

Цитата

"Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка–52", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ка-52 – новітня одиниця російської бойової авіації, яку випускають з 2008 року. Вона має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вертоліт коштує понад 16 млн  доларів США.

Доповнення

14 липня підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 “Грач”.

Раніше повідомляли, що строковик Національної гвардії України, якому 19 років, збив з ПЗРК "Ігла" шість ворожих літаків СУ-25.

Українські Національні Новини

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