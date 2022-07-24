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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27585 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72339 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115443 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 167078 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 165062 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167172 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 145640 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114625 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 107823 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304117 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Київ • УНН

 • 303277 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, передає УНН з посиланням на повідомлення Десантно-штурмових військ ЗС України.

Цитата

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни ворог втратив 221 літак.

Українські Національні Новини

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