Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, передає УНН з посиланням на повідомлення Десантно-штурмових військ ЗС України.
Цитата
"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни ворог втратив 221 літак.