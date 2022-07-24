Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Цитата

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни ворог втратив 221 літак.