Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 “Грач”, передает УНН со ссылкой на сообщение Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
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"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК “Игла”. Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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По данным Генштаба ВСУ, с начала войны враг потерял 221 самолет.