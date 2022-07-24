Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25

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"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК “Игла”. Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала войны враг потерял 221 самолет.