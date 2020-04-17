Украинские бойцы получили пасхальные подарки от УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола совместно с Ассоциацией ветеранов футбола Украины и благотворительной организацией "Час дій" провела предпраздничную акцию накануне Пасхи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Так, представители УАФ и АВФУ посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и передали медикам и раненым защитникам паски и продуктовые наборы.
"Украинские медики сейчас находятся в особо сложных условиях, поэтому поддержка для них очень важна, и врачи Главного военного клинического госпиталя всегда могут рассчитывать на помощь УАФ", - прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.
Борьба с пандемией COVID-19 и условия карантина требуют от медицинских работников максимальной концентрации сил и энергии, пишут в УАФ. Поэтому врачи часто работают сверхурочно и на пределе своих сил, напоминают в ассоциации.
"УАФ совместно с партнерами всегда рада помочь медикам, в частности, персоналу Главного военного клинического госпиталя, с которым в течение уже более чем шести лет плодотворно сотрудничает и в организации футбольных соревнований, и в поддержке раненых воинов", - говорится в сообщении.
Как писал УНН, УАФ передала военному госпиталю полтысячи экспресс-тестов на COVID-19.