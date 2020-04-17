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Українські бійці отримали пасхальні подарунки від УАФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська асоціація футболу спільно з Асоціацією ветеранів футболу України та благодійною організацією “Час дій” провела передсвяткову акцію напередодні Великодня, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.

Так, представники УАФ та АВФУ відвідали Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь” та передали медикам і пораненим захисникам паски й продуктові набори.

“Українські медики зараз перебувають в особливо складних умовах, тому підтримка для них надзвичайно важлива, і лікарі Головного військового клінічного госпіталю завжди можуть розраховувати на допомогу УАФ”, — прокоментував президент УАФ Андрій Павелко.

Боротьба з пандемією COVID-19 та умови карантину вимагають від медичних працівників максимальної концентрації сил та енергії, пишуть в УАФ. Тому лікарі часто працюють понаднормово й на межі своїх сил, нагадують в асоціації.

“УАФ спільно з партнерами завжди рада допомогти медикам, зокрема, персоналу Головного військового клінічного госпіталю, з яким протягом вже більш ніж шести років плідно співпрацює і в організації футбольних змагань, і в підтримці поранених воїнів”, — йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, УАФ передала військовому госпіталю півтисячі експрес-тестів на COVID-19.

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