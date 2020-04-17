УАФ передала військовому госпіталю півтисячі експрес-тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська асоціація футболу передала Національному військово-медичному клінічному центру "Головний військовий клінічний госпіталь" 500 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Меддопомогу військовим передав радник президента УАФ Валентин Латипов. Експрес-тести були придбані коштом компанії City One Development та БО "Час дій".
У військовому госпіталі кажуть, що така підтримка медиків є дуже важливою.
"Щиро вдячний Українській асоціації футболу та її керівнику Андрію Павелку за багаторічну співпрацю та партнерство. Це важливо для нас і надзвичайно важливо для наших пацієнтів — захисників України, які поступають до нас на лікування", — прокоментував начальник госпіталю генерал-майор Анатолій Казмірчук.
Нагадаємо, нещодавно представники асоціації передали бійцям, що перебувають у Головному військовому госпіталі, медичну допомогу та продукти харчування.