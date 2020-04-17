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УАФ передала військовому госпіталю півтисячі експрес-тестів на COVID-19

УАФ передала військовому госпіталю півтисячі експрес-тестів на COVID-19

Київ • УНН

 • 11029 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська асоціація футболу передала Національному військово-медичному клінічному центру "Головний військовий клінічний госпіталь" 500 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Меддопомогу військовим передав радник президента УАФ Валентин Латипов. Експрес-тести були придбані коштом компанії City One Development та БО "Час дій".

У військовому госпіталі кажуть, що така підтримка медиків є дуже важливою.

"Щиро вдячний Українській асоціації футболу та її керівнику Андрію Павелку за багаторічну співпрацю та партнерство. Це важливо для нас і надзвичайно важливо для наших пацієнтів — захисників України, які поступають до нас на лікування", — прокоментував начальник госпіталю генерал-майор Анатолій Казмірчук.

Нагадаємо, нещодавно представники асоціації передали бійцям, що перебувають у Головному військовому госпіталі, медичну допомогу та продукти харчування.

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