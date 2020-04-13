Допомога Головному військовому госпіталю: передано маски, посуд, продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) передала медичну допомогу та продукти харчування бійцям, що перебувають у Головному військовому госпіталі. Про це повідомляє пресслужбу УАФ, передає УНН.
Так, представники асоціації відвідали госпіталь минулого тижня. УАФ передала пораненим бійцям засоби індивідуального медичного захисту, посуд, подарунки, сувеніри, продукти харчування, ласощі, а також необхідні побутові речі щоденного вжитку.
Крім того, УАФ передала бійцям вишиванки із національною символікою та символікою головної команди України. У пресслужбі асоціації розповіли, що такий дарунок бійцям сподобався найбільше.
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Засоби індивідуального захисту (маски та рукавички) також були передані і медикам госпіталю. З останніми УАФ підтримує тісну співпрацю протягом багатьох років.
"Постійні візити й відвідини бійців у столичному госпіталі та медичних закладах, де проходять лікування воїни в регіонах, стали доброю традицією перед матчами команд, напередодні свят і за будь-якої іншої нагоди.
Захисники України традиційно запрошуються на відкриті тренування національної збірної, матчі збірних та отримують всебічну підтримку в організації змагань за участі ветеранів бойових дій", - інформують в УАФ.
В асоціації нагадали, що саме українським захисникам свого часу була присвячена історична перемога головної команди над чинним чемпіоном Європи — збірною Португалії.
"Саме з такою посвятою це історичне досягнення ввійде в історію українського футболу", - пишуть в УАФ.
Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.