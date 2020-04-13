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Помощь Главному военному госпиталю: переданы маски, посуда, продукты

Помощь Главному военному госпиталю: переданы маски, посуда, продукты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) передала медицинскую помощь и продукты питания бойцам, которые находятся в Главном военном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Так, представители ассоциации посетили госпиталь на прошлой неделе. УАФ передала раненым бойцам средства индивидуальной медицинской защиты, посуду, подарки, сувениры, продукты питания, сладости, а также необходимые бытовые вещи ежедневного потребления.

Кроме того, УАФ передала бойцам вышиванки с национальной символикой и символикой главной команды Украины. В пресс-службе ассоциации рассказали, что такой подарок бойцам понравился больше всего.

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Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) также были переданы и медикам госпиталя. С последними УАФ поддерживает тесное сотрудничество на протяжении многих лет.

"Постоянные визиты и посещение бойцов в столичном госпитале и медицинских учреждениях, где проходят лечение воины в регионах, стали доброй традицией перед матчами команд, накануне праздников и при любой другой возможности.

Защитники Украины традиционно приглашаются на открытые тренировки национальной сборной, матчи сборных и получают всестороннюю поддержку в организации соревнований с участием ветеранов боевых действий", - информируют в УАФ.

В ассоциации напомнили, что именно украинским защитникам в свое время была посвящена историческая победа главной команды над действующим чемпионом Европы - сборной Португалии.

"Именно с таким посвящением это историческое достижение войдет в историю украинского футбола", - пишут в УАФ.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

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