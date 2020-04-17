УАФ передала военному госпиталю полтысячи экспресс-тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола передала Национальному военно-медицинскому клиническому центру "Главный военный клинический госпиталь" 500 экспресс-тестов для обнаружения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Медпомощь военным передал советник президента УАФ Валентин Латыпов. Экспресс-тесты были приобретены за счет компании City One Development и БО "Час дій".
В военном госпитале говорят, что такая поддержка медиков очень важна.
"Искренне благодарен Украинской ассоциации футбола и ее руководителю Андрею Павелко за многолетнее сотрудничество и партнерство. Это важно для нас и очень важно для наших пациентов - защитников Украины, поступающих к нам на лечение", - прокомментировал начальник госпиталя генерал-майор Анатолий Казмирчук.
Напомним, недавно представители ассоциации передали бойцам, которые находятся в Главном военном госпитале, медицинскую помощь и продукты питания.