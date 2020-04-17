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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48109 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71147 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70867 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130713 просмотра

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УАФ передала военному госпиталю полтысячи экспресс-тестов на COVID-19

УАФ передала военному госпиталю полтысячи экспресс-тестов на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола передала Национальному военно-медицинскому клиническому центру "Главный военный клинический госпиталь" 500 экспресс-тестов для обнаружения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Медпомощь военным передал советник президента УАФ Валентин Латыпов. Экспресс-тесты были приобретены за счет компании City One Development и БО "Час дій".

В военном госпитале говорят, что такая поддержка медиков очень важна.

"Искренне благодарен Украинской ассоциации футбола и ее руководителю Андрею Павелко за многолетнее сотрудничество и партнерство. Это важно для нас и очень важно для наших пациентов - защитников Украины, поступающих к нам на лечение", - прокомментировал начальник госпиталя генерал-майор Анатолий Казмирчук.

Напомним, недавно представители ассоциации передали бойцам, которые находятся в Главном военном госпитале, медицинскую помощь и продукты питания.

Украинские Национальные Новости

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