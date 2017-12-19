Украинские банки возобновили доходность - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В 2017 году банковская система Украины возобновила доходность. За 10 месяцев 2017 чистая прибыль платежеспособных банков составил 2,15 млрд грн. Об этом сообщил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий во время итогового совещания с топ-менеджерами крупнейших 40 банков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Рад отметить, что в 2017 году банковская система вернулась к прибыльной деятельности и мы наблюдаем восстановление доверия населения и бизнеса к банковской системе и гривны. Так, по данным НБУ, за 10 месяцев 2017 чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков составил 2,15 млрд грн", - подчеркнул он.
Как уточнил Смолий, объемы депозитов физических лиц в гривне за 11 месяцев 2017 увеличились на 25 млрд грн (+ 13%, до 215,8 млрд грн), бизнеса - 8 млрд грн (+ 3.7%, до 225,4 млрд грн).
Напомним, ранее в НБУ сообщили, что ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах, по гривневым - самые маленькие за последние 5 лет.