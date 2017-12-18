Ставки по депозитах населення сягнули історичних мінімумів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ставки за валютними та гривневими депозитами населення дуже низькі. Про це повідомив під час прес-брифінгу директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає УНН.
“Ставки за валютними депозитами населення перебувають на історичних мінімумах, за гривневими — найменші за останні 5 років”, — повідомив він.
Водночас, за словами Ваврищука, після трирічної паузи розпочалося кредитування населення та бізнесу.
“Відновлення стартувало з роздрібного сегменту. Банки нарощують портфелі кредитів фізичним особам, насамперед, споживчих”, — уточнив він.
НБУ очікує, що у найближчі декілька років темпи зростання кредитування домогосподарств будуть дуже високими, а з огляду на здешевлення фондування, НБУ очікує на значне зниження ставок за кредитами протягом наступних 12-18 місяців.
Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року.