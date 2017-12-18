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10 марта, 17:10 • 103895 просмотра

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10 марта, 15:15 • 119031 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103917 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106263 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Ставки по депозитам населения достигли исторических минимумов - НБУ

Ставки по депозитам населения достигли исторических минимумов - НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ставки по валютным и гривневым депозитам населения очень низкие. Об этом сообщил во время пресс-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает УНН.

"Ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах, по гривневым - самые маленькие за последние 5 лет", - сообщил он.

Однако, по словам Ваврищука, после трехлетней паузы началось кредитование населения и бизнеса.

"Восстановление началось из розничного сегмента. Банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских", - уточнил он.

НБУ ожидает, что в ближайшие несколько лет темпы роста кредитования домохозяйств будут очень высокими, а учитывая удешевление фондирования, НБУ ожидает значительное снижение ставок по кредитам в течение следующих 12-18 месяцев.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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