Ставки по депозитам населения достигли исторических минимумов - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ставки по валютным и гривневым депозитам населения очень низкие. Об этом сообщил во время пресс-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает УНН.
"Ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах, по гривневым - самые маленькие за последние 5 лет", - сообщил он.
Однако, по словам Ваврищука, после трехлетней паузы началось кредитование населения и бизнеса.
"Восстановление началось из розничного сегмента. Банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских", - уточнил он.
НБУ ожидает, что в ближайшие несколько лет темпы роста кредитования домохозяйств будут очень высокими, а учитывая удешевление фондирования, НБУ ожидает значительное снижение ставок по кредитам в течение следующих 12-18 месяцев.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.