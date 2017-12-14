Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5% річних (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"З огляду на посилення інфляційних ризиків проведення більш жорсткої монетарної політики є необхідним для зниження інфляції до цільового рівня у середньостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 27 жовтня 2017 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 13,5% річних.